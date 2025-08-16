Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину

«Вечером 15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Крауля в Екатеринбурге мужчина разбил боковое стекло автомашины и причинил несколько ножевых ранений другому гражданину, который находился в этом транспортном средстве. Затем фигурант скрылся с места преступления на своем автомобиле», — заявил Шульга.