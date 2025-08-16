Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину

«Вечером 15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Крауля в Екатеринбурге мужчина разбил боковое стекло автомашины и причинил несколько ножевых ранений другому гражданину, который находился в этом транспортном средстве. Затем фигурант скрылся с места преступления на своем автомобиле», — заявил Шульга.
По его словам, несмотря на оказанную пострадавшему медицинскую помощь, мужчина скончался в скорой помощи по пути в больницу.
«К раскрытию данного резонансного преступления подключены сыщики уголовного розыска областного полицейского главка и территориального ОВД… По одной из отрабатываемых полицией и СК версий, преступление могло быть совершено на почве ревности. За совершение такого преступления предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», — уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
В управлениях МВД и СК отметили, что личность предполагаемого фигуранта установлена, правоохранители его ищут, возбуждено уголовное дело об убийстве.