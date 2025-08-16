Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Екатеринбурга разбил стекло машины и ранил мужчину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг — РИА Новости. Житель Екатеринбурга разбил стекло у автомобиля, нанес ножевые ранения мужчине и скрылся с места происшествия на своей машине, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

Источник: © РИА Новости

«Вечером 15 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома по улице Крауля в Екатеринбурге мужчина разбил боковое стекло автомашины и причинил несколько ножевых ранений другому гражданину, который находился в этом транспортном средстве. Затем фигурант скрылся с места преступления на своем автомобиле», — заявил Шульга.

По его словам, несмотря на оказанную пострадавшему медицинскую помощь, мужчина скончался в скорой помощи по пути в больницу.

«К раскрытию данного резонансного преступления подключены сыщики уголовного розыска областного полицейского главка и территориального ОВД… По одной из отрабатываемых полицией и СК версий, преступление могло быть совершено на почве ревности. За совершение такого преступления предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы», — уточнил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

В управлениях МВД и СК отметили, что личность предполагаемого фигуранта установлена, правоохранители его ищут, возбуждено уголовное дело об убийстве.