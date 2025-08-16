Число погибших при взрыве в Рязани достигло 9

Губернатор региона Павел Малков уточнил, что в результате происшествия пострадали более 100 человек, и отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. После прибытия на место Малков поручил главе муниципалитета ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.