Число погибших при взрыве в Рязани достигло 9

Также из-под завалов удалось три человека.
В пятницу утром, 15 августа, на пороховом цехе завода «Эластик» в Рязанской области произошли взрыв и пожар. Здание цеха было полностью разрушено. Под завалами могут находиться 20 человек, писал RT со ссылкой на источник. Предварительной причиной ЧП называют нарушение техники безопасности.
Губернатор региона Павел Малков уточнил, что в результате происшествия пострадали более 100 человек, и отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. После прибытия на место Малков поручил главе муниципалитета ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 217 части 3 УК — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Виновным грозит до семи лет лишения свободы.