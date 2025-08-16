ВСУ вновь попытались атаковать Ставропольский край

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы предотвратили попытку атаки беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале, все вражеские БПЛА были своевременно нейтрализованы, что позволило избежать жертв и серьезных разрушений.
На месте падения беспилотников возникло возгорание сухой растительности, с которым оперативно справляются сотрудники МЧС. В настоящее время специалисты проводят осмотр территории и завершающие мероприятия по ликвидации последствий атаки.
В регионе продолжает действовать режим «беспилотной опасности», введенный в 1:31 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что мужчина получил травмы после атаки БПЛА в Ростовской области.
