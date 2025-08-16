Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ вновь попытались атаковать Ставропольский край

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы предотвратили попытку атаки беспилотников на промышленную зону Невинномысска.

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы предотвратили попытку атаки беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале, все вражеские БПЛА были своевременно нейтрализованы, что позволило избежать жертв и серьезных разрушений.

На месте падения беспилотников возникло возгорание сухой растительности, с которым оперативно справляются сотрудники МЧС. В настоящее время специалисты проводят осмотр территории и завершающие мероприятия по ликвидации последствий атаки.

В регионе продолжает действовать режим «беспилотной опасности», введенный в 1:31 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что мужчина получил травмы после атаки БПЛА в Ростовской области.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше