Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 6,5 километра

Мониторинг показал, что шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера. Из-за этого в районе объявили оранжевый код авиационной опасности. Как сообщили в пресс-службе камчатского управления МЧС, в настоящее время пеплопадов не зарегистрировали.