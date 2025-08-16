ВСУ вновь попытались атаковать БПЛА промзону Невинномысска Ставропольского края

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаки беспилотниками промышленной зоны города Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
Дроны были обезврежены с помощью систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Атака не привела к значительному ущербу, жертв и разрушений нет. На месте падения обломков беспилотников начался пожар в стерне, который сейчас тушат сотрудники МЧС.
Владимиров отметил, что обломки дронов локализованы, специалисты проводят их осмотр и окончательную нейтрализацию. В регионе сохраняется режим повышенной опасности из-за возможных атак беспилотников. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальной информации. Он также поблагодарил силы ПВО за оперативную работу и выразил уверенность в победе.
Ранее беспилотники пытались атаковать Ставрополь и Невинномысск 10 августа. Самый длительный режим опасности БПЛА в регионе прошел без жертв и пострадавших.