Смертельное ДТП в Новосибирском районе — погиб пешеход

В Новосибирском районе в ночь субботу произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, это случилось около 23 часов 15 августа.
«На 15-м километре дороги К-12 “Новосибирск-Пихтовка”, водитель 1971 года рождения на “Хонде Стрим” сбил пешехода. Мужчина был на проезжей части, на его одежде не было световозвращающих элементов», — рассказали в Госавтоинспекции НСО.
В результате ДТП пешеход — мужчина около 50 лет, личность его не установлена — был госпитализирован в больницу. Он скончался от полученных травм через несколько часов.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП. Проводится проверка и установление личности погибшего пешехода.