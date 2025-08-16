Ричмонд
Смертельное ДТП в Новосибирском районе — погиб пешеход

ДТП произошло в ночь на 16 августа.

Источник: ГАИ НСО

В Новосибирском районе в ночь субботу произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, это случилось около 23 часов 15 августа.

«На 15-м километре дороги К-12 “Новосибирск-Пихтовка”, водитель 1971 года рождения на “Хонде Стрим” сбил пешехода. Мужчина был на проезжей части, на его одежде не было световозвращающих элементов», — рассказали в Госавтоинспекции НСО.

В результате ДТП пешеход — мужчина около 50 лет, личность его не установлена — был госпитализирован в больницу. Он скончался от полученных травм через несколько часов.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП. Проводится проверка и установление личности погибшего пешехода.