Водителя самосвала, дважды умышленно протаранившего вход в кафе, где стояли люди, задержали

Напомним, что 10 августа в социальных сетях появилось видео, снятое уличной камерой — на нем водитель грузовика, сдавая назад, умышленно въехал в людей на крыльце неизвестного на тот момент заведения. Затем автомобиль откатился вперед и снова въехал в то же место. В тот же день стало известно, что инцидент произошел в кафе «У дороги» на улице Петухова, неподалеку от гипермаркета «Лента» и трамвайного кольца. Два дня спустя подозреваемый, сбежавший из страны, был объявлен в международный розыск.