Водителя самосвала, дважды умышленно протаранившего вход в кафе, где стояли люди, задержали

Водителя самосвала Howo, подозреваемого в наезде на толпу людей в Новосибирске, задержали в Казахстане. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Новосибирской области.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что после совершения преступления мужчина уехал в Астану, откуда пытался перебраться в Азербайджан. Сейчас, по информации ведомства, проводятся первоначальные мероприятия по экстрадиции обвиняемого в Россию.
Данное дело квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).
Напомним, что 10 августа в социальных сетях появилось видео, снятое уличной камерой — на нем водитель грузовика, сдавая назад, умышленно въехал в людей на крыльце неизвестного на тот момент заведения. Затем автомобиль откатился вперед и снова въехал в то же место. В тот же день стало известно, что инцидент произошел в кафе «У дороги» на улице Петухова, неподалеку от гипермаркета «Лента» и трамвайного кольца. Два дня спустя подозреваемый, сбежавший из страны, был объявлен в международный розыск.