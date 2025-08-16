Трамп: Путин — сильный и чертовски жесткий человек

Саммит завершился небольшой пресс-конференцией для журналистов. Трамп выразил признательность Путину, а также членам его делегации за состоявшиеся переговоры. Он также заявил, что значительная часть спорных вопросов по урегулированию ситуации на Украине уже согласована с российским лидером. О результатах переговоров и заявлениях, прозвучавших после их завершения с американской стороны, сообщает URA.RU.