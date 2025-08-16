ООН оценила саммит Путина и Трампа

«ООН приняла к сведению итоги саммита на Аляске между США и РФ», — сообщили ТАСС в организации. Там подчеркнули, что ООН готова поддержать все усилия для урегулирования конфликта на Украине. Организация также приветствует продолжение диалога между Россией и США.