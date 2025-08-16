Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американские журналисты обрадовался русской водке

Американские журналисты получили в подарок бутылку русской водки после саммита на Аляске благодаря профессиональной взаимопомощи между российской и американской прессой. В восторге от подарка оказался американец Брайан Гленн. Об этом сообщил один из американских репортеров.

Американские журналисты помогли коллегам из РФ и получили в подарок водку.

Американские журналисты получили в подарок бутылку русской водки после саммита на Аляске благодаря профессиональной взаимопомощи между российской и американской прессой. В восторге от подарка оказался американец Брайан Гленн. Об этом сообщил один из американских репортеров.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТеплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.

«Американские журналисты после саммита на Аляске получили в подарок бутылку русской водки благодаря необычному случаю профессиональной взаимопомощи», — пишет Life.ru со ссылкой на слова журналистов. По словам собеседника, представитель российской делегации столкнулся с техническими трудностями во время работы на саммите и обратился за помощью к американской команде.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧем закончилось стремление Путина и Трампа к миру.

Американские журналисты предоставили необходимое оборудование, после чего российский коллега в знак благодарности преподнес им бутылку традиционной русской водки. Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге. «Приезжайте в Москву, и вы получите три таких водки», — передал слова российского журналиста Юнашев.

Ранее, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Переговоры шли почти три часа.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше