Американские журналисты обрадовался русской водке

Американские журналисты помогли коллегам из РФ и получили в подарок водку.
Американские журналисты получили в подарок бутылку русской водки после саммита на Аляске благодаря профессиональной взаимопомощи между российской и американской прессой. В восторге от подарка оказался американец Брайан Гленн. Об этом сообщил один из американских репортеров.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТеплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.
«Американские журналисты после саммита на Аляске получили в подарок бутылку русской водки благодаря необычному случаю профессиональной взаимопомощи», — пишет Life.ru со ссылкой на слова журналистов. По словам собеседника, представитель российской делегации столкнулся с техническими трудностями во время работы на саммите и обратился за помощью к американской команде.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧем закончилось стремление Путина и Трампа к миру.
Американские журналисты предоставили необходимое оборудование, после чего российский коллега в знак благодарности преподнес им бутылку традиционной русской водки. Американский журналист Брайан Гленн оказался в восторге. «Приезжайте в Москву, и вы получите три таких водки», — передал слова российского журналиста Юнашев.
Ранее, 15 августа, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Переговоры шли почти три часа.