Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека

В Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, трое пострадали, передает BAQ.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: КазАвтоЖол

Как сообщили в нацкомпании, 15 августа 2025 года в Айтекебийском районе Актюбинской области, неподалёку от посёлка Белькопа, произошла авария. На 925-м километре автодороги «гр. РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — гр. КНР» столкнулись Toyota Alphard и грузовик Volvo.

По предварительной информации, авария произошла из-за встречного столкновения. В результате ДТП погибли четыре человека, ещё трое получили различные травмы.

Осмотр места происшествия показал, что дорожное покрытие — асфальтобетонное, видимость не ограничена, участок ровный. На данном участке ведутся работы по ямочному ремонту; установлены соответствующие дорожные знаки в соответствии с ордером на производство работ, а также введено ограничение скорости до 40 км/ч. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.

говорится в сообщении компании