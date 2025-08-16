Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека

Осмотр места происшествия показал, что дорожное покрытие — асфальтобетонное, видимость не ограничена, участок ровный. На данном участке ведутся работы по ямочному ремонту; установлены соответствующие дорожные знаки в соответствии с ордером на производство работ, а также введено ограничение скорости до 40 км/ч. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.