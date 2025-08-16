Количество жертв при взрыве в Рязани достигло 9

Девять человек погибли и 120 получили ранения в результате взрыва в производственном помещении завода в Шиловском районе. Об этом проинформировало МЧС России.
Утром 15 августа на пороховом участке завода «Эластик» в Рязанской области произошли взрывная волна и возгорание. Конструкция цеха оказалась полностью уничтожена. Под обломками могут оставаться до 20 человек, указывал RT со ссылкой на информированный источник. Предполагаемой причиной ЧС называют несоблюдение правил безопасности.
Губернатор Павел Малков уточнил, что инцидент затронул свыше 100 человек, подчеркнув, что всем пострадавшим предоставляется необходимая поддержка. По прибытии на место Малков распорядился ввести муниципальный режим чрезвычайного положения. Для координации работ сформирован оперативный штаб.
Следственный комитет инициировал уголовное производство по статье 217 части 3 УК — нарушение требований промышленной безопасности опасных объектов, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц. Виновным предусмотрено наказание до семи лет заключения.