Количество жертв при взрыве в Рязани достигло 9

Утром 15 августа на пороховом участке завода «Эластик» в Рязанской области произошли взрывная волна и возгорание. Конструкция цеха оказалась полностью уничтожена. Под обломками могут оставаться до 20 человек, указывал RT со ссылкой на информированный источник. Предполагаемой причиной ЧС называют несоблюдение правил безопасности.