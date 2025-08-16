Ричмонд
Число погибших в результате ЧП в Рязанской области увеличилось до девяти

Кроме того, при ЧП в производственном цехе 120 человек получили травмы.

Источник: Аргументы и факты

Девять человек погибли в результате ЧП на предприятии в Рязанской области, информирует ТАСС.

Ещё 120 человек получили травмы. Тела погибших извлечены из-под завалов.

«Тела ещё четырёх извлечены из-под завалов. По уточнённой информации, пострадали 129 человек, из них девять погибло. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают работу на месте прошествия», — рассказали агентству в ГУ МЧС по региону.

Из-под завалов спасён ещё один человек. Его помогли обнаружить кинологи.

Ранее сообщалось, что на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло возгорание в производственном цехе. Говорилось о пяти погибших, 117 пострадавших и двух спасённых.