Число погибших в результате ЧП в Рязанской области увеличилось до девяти

«Тела ещё четырёх извлечены из-под завалов. По уточнённой информации, пострадали 129 человек, из них девять погибло. Сотрудники чрезвычайного ведомства продолжают работу на месте прошествия», — рассказали агентству в ГУ МЧС по региону.