В Челябинске прошли облавы на цыган: задержаны 35 человек

Место действия — Курчатовский район. Официально речь идет о «профилактических рейдах в местах компактного проживания и концентрации этнических групп».
«При силовой поддержке бойцов управления Росгвардии проведены мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и поддержания общественной безопасности, а также недопущения фактов совершения противоправной деятельности лицами этнической принадлежности», — говорится в официальном отчете регионального Главка МВД.
В рейде также приняли участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППСП, Госавтоинспекции, отдела по вопросам миграции и сотрудники оперативных подразделений.
«В Отдел полиции “Курчатовский” по итогу доставлены 35 граждан, все дактилоскопированы и внесены в информационные базы МВД», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, раскрыта кража мобильного телефона — похищенное ранее имущество изъято у злоумышленника 2005 года рождения. Также выявлено два правонарушения, предусмотренные статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
«Принимаемые органами внутренних дел меры направлены на поддержание правопорядка, пресечение правонарушений и создание гражданам комфортных условий проживания в правовом поле», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.