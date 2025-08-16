Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске прошли облавы на цыган: задержаны 35 человек

В Челябинске прошли облавы на цыган — задержаны 35 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Место действия — Курчатовский район. Официально речь идет о «профилактических рейдах в местах компактного проживания и концентрации этнических групп».

«При силовой поддержке бойцов управления Росгвардии проведены мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка и поддержания общественной безопасности, а также недопущения фактов совершения противоправной деятельности лицами этнической принадлежности», — говорится в официальном отчете регионального Главка МВД.

В рейде также приняли участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники ППСП, Госавтоинспекции, отдела по вопросам миграции и сотрудники оперативных подразделений.

«В Отдел полиции “Курчатовский” по итогу доставлены 35 граждан, все дактилоскопированы и внесены в информационные базы МВД», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, раскрыта кража мобильного телефона — похищенное ранее имущество изъято у злоумышленника 2005 года рождения. Также выявлено два правонарушения, предусмотренные статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Принимаемые органами внутренних дел меры направлены на поддержание правопорядка, пресечение правонарушений и создание гражданам комфортных условий проживания в правовом поле», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.