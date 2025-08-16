Shot: Стрельба была слышна ночью на северо-востоке Москвы

Стрельба очередями была слышна ночью на северо-востоке столицы. Об этом в субботу, 16 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
— Жители Северного района рассказали, что около часа ночи они проснулись от звуков стрельбы со стороны Хлебниковского лесопарка. По их словам, звук был похож на автоматные очереди. Серия выстрелов раздалась не менее трех раз. А потом из леса выбежало около восьми-десяти человек, — сказано в публикации.
На место приезжали сотрудники правоохранительных органов. В данный момент информации о пострадавших не поступало.
15 августа полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным ростовчанином в Московской области. Во время патрулирования на 296-м километре автодороги А-108 МБК инспекторы ДПС заметили машину с повреждениями и потребовали от водителя остановиться для проверки документов. Мужчина проигнорировал сигнал и попытался скрыться, увеличив скорость, что привело к началу погони с привлечением подкрепления.
31 июля следствие возбудило уголовное дело после того, как в деревне Коробово в Подмосковье в результате стрельбы из пневматического пистолета пострадал 11-летний мальчик.