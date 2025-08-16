Ричмонд
Стало известно о странной стрельбе из автоматов ночью в Москве

В Москве ночью была слышна стрельба очередями.

В Москве ночью была слышна стрельба очередями. Инцидент произошел на северо-востоке столицы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Как рассказали изданию, жители района Северный, около часа ночи они проснулись от звуков стрельбы со стороны Хлебниковского лесопарка.

Звук был похож на автоматные очереди. Не менее трех раз, по словам москвичей, раздалась серия выстрелов.

Затем из леса выбежало не менее 8−10 человек. На место также прибыли сотрудники полиции.

Других подробностей о происшествии, как и информации о пострадавших, пока нет.

