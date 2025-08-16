Футболисты «Тюмени-2» попали в ДТП по пути на матч в Омской области

По информации пресс-службы клуба, один футболист доставлен в больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма», его состояние оценивается как стабильное. Остальные члены команды получили неопасные для жизни травмы — ушибы и ссадины.
Организаторы первенства приняли решение о переносе субботнего матча на неопределённый срок. О новых датах проведения игры будет объявлено дополнительно.
Клуб оперативно направил за командой резервный автобус для возвращения в Тюмень. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.