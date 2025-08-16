Ричмонд
СВО
Футболисты «Тюмени-2» попали в ДТП по пути на матч в Омской области

Автобус с игроками футбольного клуба «Тюмень-2» попал в дорожно-транспортное происшествие накануне на трассе Тюмень-Омск в Тюкалинском районе. Команда направлялась на выездной матч третьей лиги против местного «СибГУФК-Иртыш-2».

Источник: omsk.mk.ru

По информации пресс-службы клуба, один футболист доставлен в больницу с диагнозом «черепно-мозговая травма», его состояние оценивается как стабильное. Остальные члены команды получили неопасные для жизни травмы — ушибы и ссадины.

Организаторы первенства приняли решение о переносе субботнего матча на неопределённый срок. О новых датах проведения игры будет объявлено дополнительно.

Клуб оперативно направил за командой резервный автобус для возвращения в Тюмень. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.