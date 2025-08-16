Ричмонд
На омича завели дело за кражу велосипеда у себя на районе

Житель Советского административного округа Омска украл велосипед на проспекте Мира.

До двух лет лишения свободы грозит 46-летнему жителю городка Нефтяников за кражу велосипеда. Мужчина украл велосипед у себя на районе, что, видимо, и порушило планы остаться неизвестным. Его быстро вычислили и поймали.

«В вечернее время в дежурную часть обратилась жительница дома по проспекту Мира: из подъезда дома пропал ее велосипед. По горячим следам полицейские установили подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее неоднократно судимый житель городка Нефтяников. Похищенное у него изъято», — сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».