На Камчатке зафиксировали 50 подземных толчков за сутки

На Камчатке продолжается повышенная сейсмическая и вулканическая активность. По данным Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, за последние сутки в регионе зарегистрировали 50 подземных толчков магнитудой от 3,5 до 6,5 баллов. Один из этих толчков силой от 3 до 5 баллов ощущался в населённых пунктах.