На Камчатке зафиксировали 50 подземных толчков за сутки

В связи с угрозой размыва участка автодороги Мильково-Усть-Камчатск (с 153 по 187 километр) из-за вулканической активности, спасатели усилили мониторинг этой территории. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать пункты временного размещения, где сейчас находятся 17 человек, включая пятерых детей. С пострадавшими работают психологи МЧС.
Особую тревогу у специалистов вызывает активность Ключевского вулкана, который за прошедшие сутки трижды выбросил пепел на высоту до 6,5 километров. В МЧС предупредили о возможности пароксизмального извержения этого вулкана с пепловыми выбросами до 12 километров.
Ранее Life.ru сообщал, что вулкан Ключевской выбросил новый столб пепла. Шлейф вулканического пепла протянулся на 190 километров в северо-восточном направлении от кратера.