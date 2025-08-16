Дети пострадали в аварии из-за дикого животного на дороге в Усольском районе

Утром 15 августа на 1807 километре трассы Р-255 «Сибирь», на территории Усольского района, произошло ДТП. Пострадали дети. По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Мазда Бонго» не ожидала увидеть лежавшего на проезжей части дикого зверя. Испугавшись, она потеряла управление. В итоге японский фургон улетел в кювет.
— В результате аварии травмы получили четверо пассажиров, из которых двое мальчиков в возрасте 8 лет и 1 года, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В ведомстве поставили на контроль ход и результаты проверочки, организованной полицейскими. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть травм еще устанавливаются.
По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
