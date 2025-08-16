Дети пострадали в аварии из-за дикого животного на дороге в Усольском районе

Утром 15 августа на 1807 километре трассы Р-255 «Сибирь», на территории Усольского района, произошло ДТП. Пострадали дети. По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем «Мазда Бонго» не ожидала увидеть лежавшего на проезжей части дикого зверя. Испугавшись, она потеряла управление. В итоге японский фургон улетел в кювет.