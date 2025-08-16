В Сербии прошли столкновения протестующих и полиции

В Сербии во время протестов пострадали шесть сотрудников полиции, были задержаны 38 человек, сообщил глава МВД страны Ивица Дачич, передает сербский канал N1.
«Шесть полицейских получили ранения, согласно имеющимся у нас данным. Были арестованы, то есть доставлены 38 человек», — сказал он.
На сотрудников правоохранительных органов, по словам Дачича, напали на улице князя Милоша в центре Белграда. Он рассказал, что полиция уже установила порядок в городе и разогнала группы демонстрантов.
Дачич добавил, что протесты пока продолжаются в Нише, Крагуеваце и Сремской Митровице, сообщает РТС. Как заявил министр, за последние четыре дня пострадали 127 полицейских.
Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года, поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, тогда погибли 16 человек. Протестующие считают коррупцию причиной трагедии.
В конце июня акции усилились после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого Вучичу активистами, — подать в отставку и назначить дату досрочных парламентских выборов.
Накануне во время ночных протестов в Сербии были ранены как минимум 42 полицейских, против активистов тогда применили «химические средства».