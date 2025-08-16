Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сербии прошли столкновения протестующих и полиции

Во время акции протеста были задержаны 38 человек. Демонстрации продолжаются в Сербии с ноября 2024 года. Тогда произошло обрушение на вокзале, в результате которого погибли 16 человек.

В Сербии во время протестов пострадали шесть сотрудников полиции, были задержаны 38 человек, сообщил глава МВД страны Ивица Дачич, передает сербский канал N1.

«Шесть полицейских получили ранения, согласно имеющимся у нас данным. Были арестованы, то есть доставлены 38 человек», — сказал он.

На сотрудников правоохранительных органов, по словам Дачича, напали на улице князя Милоша в центре Белграда. Он рассказал, что полиция уже установила порядок в городе и разогнала группы демонстрантов.

Дачич добавил, что протесты пока продолжаются в Нише, Крагуеваце и Сремской Митровице, сообщает РТС. Как заявил министр, за последние четыре дня пострадали 127 полицейских.

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года, поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, тогда погибли 16 человек. Протестующие считают коррупцию причиной трагедии.

В конце июня акции усилились после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого Вучичу активистами, — подать в отставку и назначить дату досрочных парламентских выборов.

Накануне во время ночных протестов в Сербии были ранены как минимум 42 полицейских, против активистов тогда применили «химические средства».