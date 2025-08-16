В Красноярском крае обрушился мост из-за паводка: село оказалось отрезано от внешнего мира

В селе Зыково под Красноярском произошло обрушение моста через реку Быстрая.
Причиной ЧП стали паводки, которые уже несколько дней подтапливают населенные пункты региона. В результате инцидента целая улица оказалась изолирована от остальной части села.
По данным депутата Законодательного собрания Красноярского края Алексея Бойкова, жертв и пострадавших нет. Однако жителям теперь приходится добираться в обход: либо по разбитой полевой дороге, либо делать большой крюк через все село.
Бойков предложил ввести в Зыково локальный режим ЧС, чтобы ускорить восстановление переправы.
Между тем паводковая ситуация в крае остается сложной. На утро 14 августа подтопленными остаются 12 жилых домов, 265 дачных участков и 401 приусадебное хозяйство в трех районах. В самом Зыково вода пока не сошла с 76 участков.
Власти и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия стихии.