Прауд: Путин добился обсуждения прекращения расширения НАТО на саммите с Трампом

Главе США Дональду Трампу предстоит обсудить с Европой прекращение расширения НАТО. Об этом сообщил британский дипломат Иан Прауд в социальной сети X.

Путин на Аляске обсудил с Трампом расширение НАТО.

Главе США Дональду Трампу предстоит обсудить с Европой прекращение расширения НАТО. Об этом сообщил британский дипломат Иан Прауд в социальной сети X.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТеплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.

«Похоже, Путин сильно надавил, чтобы НАТО сняли с повестки дня, и Трампу придется обсудить это с Европой и Зеленским», — написал Прауд в соцсетях. Он также выразил мнение, что западным странам следовало бы рассмотреть предложение Москвы и остановить боевые действия на Украине, однако сомневается, что они примут такое решение.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШанс достичь мира и встреча в Москве: что сказали Путин и Трамп после исторических переговоров.

Ранее 15 августа состоялась встреча лидеров России и США на Аляске в Анкоридже. Продолжалась она почти три часа. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.

Трамп оценил переговоры на 10 из 10. Он также назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Агентство собрало главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске.

Путин же выразил готовность Москвы предоставить гарантии безопасности Украине, а также подчеркнул стремление к работе в этом направлении. Глава государства отметил, что вооруженного противостояния на территории Украины можно было бы избежать, если бы при власти в США был другой президент на момент начала боевых действий. Главные заявления Путина на Аляске — в материале URA.RU.

