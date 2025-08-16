Прауд: Путин добился обсуждения прекращения расширения НАТО на саммите с Трампом

Путин же выразил готовность Москвы предоставить гарантии безопасности Украине, а также подчеркнул стремление к работе в этом направлении. Глава государства отметил, что вооруженного противостояния на территории Украины можно было бы избежать, если бы при власти в США был другой президент на момент начала боевых действий. Главные заявления Путина на Аляске — в материале URA.RU.