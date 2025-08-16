Организаторы Мисс Вселенная опубликовали видео о погибшей русской участнице

О смерти Александровой стало известно 14 августа. В начале июля её автомобиль столкнулся с лосем на проезжей части, что привело к тяжелейшей черепно-мозговой травме. Более месяца 30-летняя девушка провела в реанимации, но, к сожалению, врачи не смогли её спасти.