Организаторы Мисс Вселенная опубликовали видео о погибшей русской участнице

В своём официальном заявлении организация «Мисс Вселенная» выразила искренние соболезнования семье и всем, «кто был тронут светом Александровой». Напомним, девушка стала первой вице-мисс России в 2017 году и представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе.
Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missuniverse.
«Её грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье “Мисс Вселенная” и далеко за её пределами. Пусть её память вдохновляет на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось её знать», — заявили организаторы конкурса.
О смерти Александровой стало известно 14 августа. В начале июля её автомобиль столкнулся с лосем на проезжей части, что привело к тяжелейшей черепно-мозговой травме. Более месяца 30-летняя девушка провела в реанимации, но, к сожалению, врачи не смогли её спасти.