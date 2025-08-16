В Ростовской области отразили атаку БПЛА на фоне встречи Путина и Трампа

В Миллеровском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат, жертв нет. Тем не менее, взрывной волной были повреждены окна в паре многоэтажек и нескольких частных домовладениях.
Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла», — отметил он.
Глава региона добавил, что сведения о разрушениях на земле будут уточнены.
Накануне сообщалось, что над Самарской областью сбили 13 беспилотников.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше