В Ростовской области отразили атаку БПЛА на фоне встречи Путина и Трампа

В двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты стекла.

Источник: Аргументы и факты

В Миллеровском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат, жертв нет. Тем не менее, взрывной волной были повреждены окна в паре многоэтажек и нескольких частных домовладениях.

Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла», — отметил он.

Глава региона добавил, что сведения о разрушениях на земле будут уточнены.

Накануне сообщалось, что над Самарской областью сбили 13 беспилотников.

