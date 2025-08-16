Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Пермском крае при столкновении грузовика и легковушки погиб человек

Смертельное ДТП произошло в Пермском районе.

Источник: Госавтоинспекция Пермского края

Днем в пятницу, 15 августа, на дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на территории Пермского округа произошло смертельное ДТП.

33-летний водитель ВАЗовской «десятки» ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Перми. На 29-м километре дороги он слишком разогнался и врезался в фуру с полуприцепом «Дон Фенг», идущую впереди. От удара передняя часть ВАЗа буквально смялась.

— В результате аварии 47-летний пассажир легкового автомобиля получил смертельную травму, — рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России «Пермский» Игорь Зыков. — Водитель ВАЗа доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.