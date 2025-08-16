На трассе в Пермском крае при столкновении грузовика и легковушки погиб человек

Днем в пятницу, 15 августа, на дороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» на территории Пермского округа произошло смертельное ДТП.
33-летний водитель ВАЗовской «десятки» ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Перми. На 29-м километре дороги он слишком разогнался и врезался в фуру с полуприцепом «Дон Фенг», идущую впереди. От удара передняя часть ВАЗа буквально смялась.
— В результате аварии 47-летний пассажир легкового автомобиля получил смертельную травму, — рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России «Пермский» Игорь Зыков. — Водитель ВАЗа доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.