На трассе в Пермском крае при столкновении грузовика и легковушки погиб человек

33-летний водитель ВАЗовской «десятки» ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Перми. На 29-м километре дороги он слишком разогнался и врезался в фуру с полуприцепом «Дон Фенг», идущую впереди. От удара передняя часть ВАЗа буквально смялась.