Мужчина пострадал в ночном ДТП с автобусом на Русском острове

Водителя легкового автомобиля госпитализировали.

Источник: PrimaMedia.ru

Мужчина пострадал в ночном ДТП с автобусом на Русском острове. Водителя легкового автомобиля госпитализировали, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Автогарант».

Авария произошла в ночь с 15 на 16 августа. Водитель автобуса ЛиАЗ при развороте на бывшем кольце не убедился в безопасности маневра. Этим он спровоцировал столкновение с Toyota Mark ll.

«Рулевой» автомобиля получил травмы. Его госпитализировала скорая.

Напомним, во Владивостоке произошла авария в районе ж/д вокзала. Инцидент произошел с участием автобуса.