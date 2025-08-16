Мужчина пострадал в ночном ДТП с автобусом на Русском острове. Водителя легкового автомобиля госпитализировали, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) «Автогарант».
Авария произошла в ночь с 15 на 16 августа. Водитель автобуса ЛиАЗ при развороте на бывшем кольце не убедился в безопасности маневра. Этим он спровоцировал столкновение с Toyota Mark ll.
«Рулевой» автомобиля получил травмы. Его госпитализировала скорая.
