В Челябинской области двое мужчин на квадроцикле врезались в дерево

В Челябинской области человек пострадал во время ночного катания на квадроцикле.
Двое мужчин ездили на мини-машинке и врезались в дерево, растущее у подножия горы Ицыл. Один из них серьезно пострадал. Мужчина не мог поняться с земли, периодически терял сознание.
Свидетели аварии в четвертом часу утра принялись звонить в экстренные службы.
— Спасатели эвакуировали мужчину до поселка Тыелга, а также передали его сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.