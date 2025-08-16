Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области двое мужчин на квадроцикле врезались в дерево

В Челябинске с горы эвакуировали мужчину, получившего серьезную травму во время катания на квадроцикле.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области человек пострадал во время ночного катания на квадроцикле.

Двое мужчин ездили на мини-машинке и врезались в дерево, растущее у подножия горы Ицыл. Один из них серьезно пострадал. Мужчина не мог поняться с земли, периодически терял сознание.

Свидетели аварии в четвертом часу утра принялись звонить в экстренные службы.

— Спасатели эвакуировали мужчину до поселка Тыелга, а также передали его сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказали в региональной Поисково-спасательной службе.