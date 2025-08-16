Ричмонд
Система ПВО за ночь сбила 29 беспилотников ВСУ над регионами России

В течение ночи с 15 на 16 августа силам ПВО России удалось сбить 29 беспилотных летательных аппаратов украинских вооружённых формирований. Об этом утром в субботу заявили в Минобороны страны.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, расчёты ПВО сбивали вражеские дроны в период с 00:00 до 03:30 по московскому времени. Большая часть БПЛА была перехвачена над различными регионами России: десять — над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью, а также по одному дрону над Белгородской и Брянской областями и Краснодарским краем. Три БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ попытались нанести удар по промышленному предприятию в Ставропольском крае. Российские войска успешно отразили налёт беспилотников ВСУ, обошлось без серьёзных разрушений и жертв.

