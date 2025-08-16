Крупная авария оставила без электричества Дальний Восток

Во Владивостоке отключения затронули около 400 домов в микрорайонах БАМ, Снеговая Падь, Вторая Речка и пригородных поселках. Наиболее серьезная ситуация сложилась в районе Второй Речки, где перестали работать светофоры, что привело к образованию масштабных пробок.