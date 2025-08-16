Ричмонд
Крупная авария оставила без электричества Дальний Восток

Серьезная авария на высоковольтной линии электропередачи «Бурейская ГЭС — Хабаровская-1» привела к масштабным отключениям электроэнергии в Приморском и Хабаровском краях.

Серьезная авария на высоковольтной линии электропередачи «Бурейская ГЭС — Хабаровская-1» привела к масштабным отключениям электроэнергии в Приморском и Хабаровском краях. В результате инцидента без света остались сотни жилых домов и социальных объектов в крупных городах Дальнего Востока.

Во Владивостоке отключения затронули около 400 домов в микрорайонах БАМ, Снеговая Падь, Вторая Речка и пригородных поселках. Наиболее серьезная ситуация сложилась в районе Второй Речки, где перестали работать светофоры, что привело к образованию масштабных пробок.

В Хабаровске обесточены целые районы — Индустриальный, Кировский, Краснофлотский и Железнодорожный.

