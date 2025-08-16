Ричмонд
В Москве двоих мужчин задержали за стрельбу из охолощенного автомата

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата в лесу на северо-востоке Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

Ночью 16 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе в лесу на Дмитровском шоссе в районе дома № 169. «Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны двое граждан, которые были доставлены в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что задержанные производили выстрелы в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительнных органах ТАСС уточнили, что у двоих задержанных изъят охолощеннный автомат. Обстоятельства устанавливаются. Проводится проверка.