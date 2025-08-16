В Москве двоих мужчин задержали за стрельбу из охолощенного автомата

Ночью 16 августа в полицию поступило сообщение о стрельбе в лесу на Дмитровском шоссе в районе дома № 169. «Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны двое граждан, которые были доставлены в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства. Предварительно установлено, что задержанные производили выстрелы в воздух из охолощенного оружия. В результате инцидента пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.