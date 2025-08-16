Двоих мужчин задержали за стрельбу из автомата в лесу на северо-востоке Москвы

В Москве сотрудники полиции задержали двух мужчин, устроивших стрельбу в лесном массиве на северо-востоке столицы. По предварительным данным, они использовали охолощенное оружие. Пострадавших в результате инцидента нет. Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.