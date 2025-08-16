Ким Чен Ын почтил память советских воинов и возложил венок к Монументу освобождения.
Лидер КНДР Ким Чен Ын возложил венок к Монументу освобождения в Пхеньяне в честь советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ким Чен Ын 15 августа посетил Монумент освобождения по случаю 80-летия освобождения Родины», — сообщил ЦТАК. Там же уточнили, что цветы он возложил 15 августа.
Он подчеркнул, что «в истории освобождения КНДР запечатлены несравненный героизм и немеркнущие подвиги советских воинов», совершенные в борьбе с японским империализмом. По его словам, боевое братство и кровные узы, которые сложились между армиями и народами СССР и Кореи, являются примером международной справедливости и солидарности.
В церемонии приняли участие руководящие работники Центрального комитета Трудовой партии Кореи, представители министерств иностранных дел и обороны, а также командование видов войск Корейской народной армии (КНА). У Монумента освобождения был выстроен почетный караул, прозвучали государственные гимны России и КНДР.
Венок с надписью «Мы не забываем заслуг павших советских воинов» был возложен под музыку. После церемонии почетный караул совершил марш, а Ким Чен Ын с сопровождающими осмотрел мемориал. Северокорейский лидер выразил уверенность, что нерушимая дружба между КНДР и Россией будет укрепляться и в дальнейшем. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации.
Разгром Японии Советским Союзом в августе 1945 года сыграл решающую роль в демонтаже колониальной системы на Дальнем Востоке и положил конец восьмидесятилетнему периоду оккупации Корейского полуострова. Официально 15 августа отмечается как день освобождения Кореи. В преддверии этой значимой даты состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.