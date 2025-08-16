Ким Чен Ын почтил память советских воинов

Венок с надписью «Мы не забываем заслуг павших советских воинов» был возложен под музыку. После церемонии почетный караул совершил марш, а Ким Чен Ын с сопровождающими осмотрел мемориал. Северокорейский лидер выразил уверенность, что нерушимая дружба между КНДР и Россией будет укрепляться и в дальнейшем. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации.