Двое подростков из Новосибирской области попытались совершить поджог на Транссибе — их уже задержали

Транспортные полицейские задержали несовершеннолетних подозреваемых в покушении на теракт на железной дороге в Каргатском районе. Неустановленное лицо обещало им заплатить деньги за поджог релейных шкафов на перегоне Каргат — Убинское.
Как признались сами задержанные, после выполнения «задания», неизвестный куратор заявил, что снятое ими видеодоказательство «слишком короткое», после чего перестал выходить на связь. Денег они так и не получили.
Также правоохранители установили, что задержанные подростки несколько дней назад могли устроить еще один поджог — в этот раз пострадала вышка сотовой связи в Каргатском районе.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Покушение на теракт (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). На время предварительного расследования обоим школьникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Аналогичное дело, в котором 15-летний и 16-летний жители Новосибирска обвиняются в поджоге оборудования железной дороги по поручению неизвестного лица, уже передано в суд.