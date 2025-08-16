Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое подростков из Новосибирской области попытались совершить поджог на Транссибе — их уже задержали

Транспортные полицейские задержали несовершеннолетних подозреваемых в покушении на теракт на железной дороге в Каргатском районе. Неустановленное лицо обещало им заплатить деньги за поджог релейных шкафов на перегоне Каргат — Убинское.

Транспортные полицейские задержали несовершеннолетних подозреваемых в покушении на теракт на железной дороге в Каргатском районе. Неустановленное лицо обещало им заплатить деньги за поджог релейных шкафов на перегоне Каргат — Убинское.

Как признались сами задержанные, после выполнения «задания», неизвестный куратор заявил, что снятое ими видеодоказательство «слишком короткое», после чего перестал выходить на связь. Денег они так и не получили.

Также правоохранители установили, что задержанные подростки несколько дней назад могли устроить еще один поджог — в этот раз пострадала вышка сотовой связи в Каргатском районе.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Покушение на теракт (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ). На время предварительного расследования обоим школьникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Аналогичное дело, в котором 15-летний и 16-летний жители Новосибирска обвиняются в поджоге оборудования железной дороги по поручению неизвестного лица, уже передано в суд.