На Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 4,8

В Камчатском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, о чем сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Известно, что эпицентр подземных толчков находился в 227 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 47,8 км.
Накануне на Северных Курилах было зарегистрировано второе за сутки землетрясение. Толчки силой 5,1 балла были отмечены 15 августа в 10:12 по местному времени (02:12 мск) в водах Тихого океана. Эпицентр располагался в 127 км к востоку от Северо-Курильска, находящегося на острове Парамушир.
