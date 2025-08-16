На Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 4,8

Накануне на Северных Курилах было зарегистрировано второе за сутки землетрясение. Толчки силой 5,1 балла были отмечены 15 августа в 10:12 по местному времени (02:12 мск) в водах Тихого океана. Эпицентр располагался в 127 км к востоку от Северо-Курильска, находящегося на острове Парамушир.