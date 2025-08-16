Пострадали более 120 человек, погибли девять: что известно о ЧП на предприятии в Рязанской области

По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания в производственном цехе предприятия. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Также в поселке Лесной Шиловского района круглосуточно работает штаб по оказанию помощи пострадавшим и горячая линия.