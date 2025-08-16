Пострадали более 120 человек, погибли девять: что известно о ЧП на предприятии в Рязанской области

Количество погибших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии Шиловского района Рязанской области увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Число пострадавших достигло 129 человек. Ранее губернатор региона Павел Малков сообщал о пяти погибших и примерно ста пострадавших.
Спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под завалов еще одного человека с помощью кинологического расчета. Всего на данный момент спасены три человека, найдены тела четырех погибших. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
«По уточненной информации, пострадали 129 человек, из них девять — погибли. Работы на месте продолжаются», — говорится в публикации.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания в производственном цехе предприятия. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Также в поселке Лесной Шиловского района круглосуточно работает штаб по оказанию помощи пострадавшим и горячая линия.
Власти Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Шиловского муниципального района. Решение было принято губернатором Малковым вечером 15 августа. Режим ЧС установлен для органов управления и спасательных служб регионального уровня.
Границы зоны чрезвычайной ситуации определены в пределах рабочего поселка Лесной Шиловского района. Координатором работ по ликвидации последствий назначен заместитель председателя регионального правительства Рустам Халиков.
Правительство области поручило местным властям организовать оценку ущерба и подготовить программу помощи пострадавшим. Из резервного фонда региона будут выделены средства на аварийно-восстановительные работы и компенсации потерпевшим. Также запланировано оказание медицинской и социальной помощи жертвам происшествия.
Правоохранительные органы получили указания усилить охрану общественного порядка на территории, где действует режим ЧС. Работа по расследованию причин трагедии и оказанию помощи пострадавшим продолжается.