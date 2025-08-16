Telegraph: Путин одной фразой на английском подвел итог саммита с Трампом

Путин на Аляске говорил на английском.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой США Дональдом Трампом приглашением американского политика в Москву дал понять, что Россия и США решат украинский кризис самостоятельно без Киева и Европы. Такой итог саммита в Аляске углядел Telegraph.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕШанс достичь мира и встреча в Москве: что сказали Путин и Трамп после исторических переговоров.
«Путин на английском пригласил своего “соседа” Дональда на новую встречу — уже в Москве. Он говорил поверх голов украинских и европейских лидеров, давая понять: они для него не имеют значения, и Трампу тоже не стоит на них обращать внимания», — сообщило издание. В ходе пресс-конференции Владимир Путин выразил готовность к новым переговорам и подчеркнул энтузиазм по поводу дальнейшего диалога между Россией и США. Он отметил, что обе стороны могут вывести отношения на новый уровень, если будут устранены ключевые разногласия.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТеплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.
Ранее 15 августа состоялась встреча лидеров России и США на Аляске в Анкоридже. Продолжалась она почти три часа. Трамп назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Главные заявления Трампа по итогам саммита с Путиным на Аляске — в материале URA.RU.