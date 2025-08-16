Telegraph: Путин одной фразой на английском подвел итог саммита с Трампом

«Путин на английском пригласил своего “соседа” Дональда на новую встречу — уже в Москве. Он говорил поверх голов украинских и европейских лидеров, давая понять: они для него не имеют значения, и Трампу тоже не стоит на них обращать внимания», — сообщило издание. В ходе пресс-конференции Владимир Путин выразил готовность к новым переговорам и подчеркнул энтузиазм по поводу дальнейшего диалога между Россией и США. Он отметил, что обе стороны могут вывести отношения на новый уровень, если будут устранены ключевые разногласия.