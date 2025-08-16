ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» хотели сбежать в Афганистан

Теракт был осуществлен 22 марта 2024 года. Жертвами стали 149 человек, трое числятся пропавшими без вести, более 600 человек получили ранения. Фигурантами по делу проходят четверо предполагаемых исполнителей теракта и 15 возможных соучастников. В начала августа военный суд Москве начал в закрытом режиме слушать по существу уголовное дело о теракте.