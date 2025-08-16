Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» хотели сбежать в Афганистан

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» планировали после него сбежать в Афганистан транзитом через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Источник: РИА "Новости"

Согласно показаниям Мухаммадсобира Файзова, за совершение теракта ему обещали 1 млн руб., но деньги должны были отдать после преступления. Преступники планировали скрыться через Украину в Турцию, а оттуда добраться в Афганистан, где находится «Вилаят Хорасан» (подразделение «Исламского государства», обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

Теракт был осуществлен 22 марта 2024 года. Жертвами стали 149 человек, трое числятся пропавшими без вести, более 600 человек получили ранения. Фигурантами по делу проходят четверо предполагаемых исполнителей теракта и 15 возможных соучастников. В начала августа военный суд Москве начал в закрытом режиме слушать по существу уголовное дело о теракте.