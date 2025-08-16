В Дивногорске осудили мошенника-гастролера, который обманул доверчивых мужчин

Об этом рассказали в краевом МВД. В мае 2025 года в полицию обратился мужчина 1940 года рождения. Он рассказал, что на улице к нему подошел незнакомец и предложил купить электроинструмент за 50 тысяч рублей. Пенсионер пригласил продавца к себе домой. В квартире он дал мужчине кошелек, чтобы тот отсчитал нужную сумму. Вместо 50 тысяч незнакомец забрал 190.
Вскоре с подобной историей обратился другой дивногорец 1946 года рождения. Он тоже встретил на улице незнакомца, который предложил взять бензогенератор и шуруповерт за 30 тысяч рублей. Пенсионер передал ему телефон, так как сам не умеет пользоваться приложением банка, а мошенник перевел на свой счет все деньги.
Афериста из Волгоградской области уже осудили за мошенничество и кражу с банковского счета. 32-летнему мужчине дали 3,5 года лишения свободы условно. Ущерб он возместил.