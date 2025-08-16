В Дивногорске осудили мошенника-гастролера, который обманул доверчивых мужчин

Об этом рассказали в краевом МВД. В мае 2025 года в полицию обратился мужчина 1940 года рождения. Он рассказал, что на улице к нему подошел незнакомец и предложил купить электроинструмент за 50 тысяч рублей. Пенсионер пригласил продавца к себе домой. В квартире он дал мужчине кошелек, чтобы тот отсчитал нужную сумму. Вместо 50 тысяч незнакомец забрал 190.