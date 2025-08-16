Системы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА

В ночь на 16 августа российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа.
Как сообщило Министерство обороны РФ, воздушные цели были нейтрализованы в период с 00:00 до 03:30 по московскому времени над шестью регионами страны.
Наибольшее количество дронов — десять единиц — было сбито над Ростовской областью. Еще девять беспилотников уничтожены в небе над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью. По одному БПЛА перехвачено над Белгородской, Брянской областями и Краснодарским краем, три — над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что мужчина получил травмы после атаки БПЛА в Ростовской области.
