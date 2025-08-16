Следствие раскрыло маршрут побега исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Напомним, что расследование теракта, произошедшего 22 марта 2024 года, продолжается в закрытом режиме. Четверо подсудимых полностью признали вину и принесли извинения родственникам погибших, восемь человек согласились с частью обвинений, а семеро отказались давать показания. Материальный ущерб от трагедии оценивается в 6 млрд рублей. Судебный процесс идёт в ускоренном темпе: заседания проводятся трижды в неделю практически без задержек. Отмечается, что при таком графике приговор может быть вынесен до конца 2025 года.