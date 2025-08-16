Ричмонд
Следствие раскрыло маршрут побега исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле»

Устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске собирались скрыться в Афганистане, бежав через Украину и Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Источник: Life.ru

Согласно показаниям одного из обвиняемых Мухаммадсобира Файзова*, за совершение теракта ему обещали 1 миллион рублей, но выплату должны были произвести только после нападения.

«Деньги должны были получить после преступления, а скрыться должны были через Украину в Турцию, а оттуда перебраться в Афганистан, где находится “Вилаят Хорасан”**, — говорится в показаниях.

Напомним, что расследование теракта, произошедшего 22 марта 2024 года, продолжается в закрытом режиме. Четверо подсудимых полностью признали вину и принесли извинения родственникам погибших, восемь человек согласились с частью обвинений, а семеро отказались давать показания. Материальный ущерб от трагедии оценивается в 6 млрд рублей. Судебный процесс идёт в ускоренном темпе: заседания проводятся трижды в неделю практически без задержек. Отмечается, что при таком графике приговор может быть вынесен до конца 2025 года.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.