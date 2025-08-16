Повторный блэкаут? Большая часть Приморья осталась без электроэнергии из-за аварии

Напомним, днём 24 июля на подстанции 220 кВ «Чугуевка» в Приморье произошла серьёзная авария, в результате которой без электричества остались Чугуевский и Яковлевский округа, а также часть Арсеньева. Ранним утром пятницы, 25 июля, электроснабжение всех затронутых потребителей было полностью восстановлено.