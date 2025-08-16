Повторный блэкаут? Большая часть Приморья осталась без электроэнергии из-за аварии

Днем 16 августа большая часть Приморья осталась без электроэнергии из-за аварии на линии «Бурейская ГЭС — Хабаровская‑1». Позже специалисты нормализовали ситуацию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДРСК».
Массовое ограничение электроснабжения произошло в Приморье. Всему виной аварийное отключение воздушной линии 500 кВ «Бурейская ГЭС — Хабаровская-1», относящейся к Амурскому и Хабаровскому предприятиям. В результате сработала противоаварийная автоматика, в том числе и на территории Приморья.
Электроснабжение в крае постепенно восстанавливается. На отсутствие света жаловались жители южной части Приморья, Находки, Анучино, Уссурийска, Большого Камня, Лесозаводска, Дальнегорска, Спасска, Партизанска и других районов края, а также таких районов Владивостока, как Седанка и Вторая Речка.
Напомним, днём 24 июля на подстанции 220 кВ «Чугуевка» в Приморье произошла серьёзная авария, в результате которой без электричества остались Чугуевский и Яковлевский округа, а также часть Арсеньева. Ранним утром пятницы, 25 июля, электроснабжение всех затронутых потребителей было полностью восстановлено.