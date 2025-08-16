Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 11 человек

Количество погибших в результате чрезвычайного происшествия в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
«За вчерашний вечер и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. Число погибших увеличилось до 11», — говорится в сообщении.
Спасательные работы продолжаются у поселка Лесной, где произошла трагедия. По последним данным, медицинскую помощь получили 130 пострадавших. Состояние 29 человек требует стационарного лечения: 13 находятся в рязанских больницах, еще 16 были перевезены в федеральные медицинские центры Москвы.
На месте происшествия продолжается ликвидация последствий ЧП. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации и установили запрет на въезд на территорию, где произошла катастрофа.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за возгорания в производственном цехе предприятия. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.