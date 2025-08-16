Омский хоккеист перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Об обмане телефонными мошенниками омского хоккеиста сообщил сегодня, 16 августа, телеграм-канал «Омская полиция». Спортсмен перевел на «безопасный» счет мошенников 400 тысяч рублей.
Действующего участника ледяных баталий мошенники обманули привычным способом. Спортсмен ответил на звонок с незнакомого номера человеку, представившемуся оператором сотовой связи. Звонивший убедил хоккеиста в необходимости продления сим-карты, для чего необходимо было продиктовать код из СМС. Омич послушно продиктовал требуемое, благодаря чему мошенники получили доступ в его личный кабинет на портале Госуслуг.
Следующим, позвонившим хоккеисту, стал «сотрудник Центробанка», который и убедил омича защитить свои средства путем перевода денег с личного счета на «безопасный» счет. В общей сложности омский спортсмен лишился более 400 тысяч рублей. От дальнейших убытков его уберегли родственники, с которыми он поделился новостями о запутанной ситуации. Интересно, что в процессе общения с сотрудниками полиции, молодой человек рассказал, что прекрасно знал о вариантах подобных киберпреступлений, но при этом он все же попался на стандартную схему телефонных мошенников.