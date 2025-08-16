Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский хоккеист перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Не смотря на осведомленность о современных видах и способах кибермошенничества, спортсмен попался на удочку преступников и перевел внушительную сумму на «безопасный» счет.

Источник: Комсомольская правда

Об обмане телефонными мошенниками омского хоккеиста сообщил сегодня, 16 августа, телеграм-канал «Омская полиция». Спортсмен перевел на «безопасный» счет мошенников 400 тысяч рублей.

Действующего участника ледяных баталий мошенники обманули привычным способом. Спортсмен ответил на звонок с незнакомого номера человеку, представившемуся оператором сотовой связи. Звонивший убедил хоккеиста в необходимости продления сим-карты, для чего необходимо было продиктовать код из СМС. Омич послушно продиктовал требуемое, благодаря чему мошенники получили доступ в его личный кабинет на портале Госуслуг.

Следующим, позвонившим хоккеисту, стал «сотрудник Центробанка», который и убедил омича защитить свои средства путем перевода денег с личного счета на «безопасный» счет. В общей сложности омский спортсмен лишился более 400 тысяч рублей. От дальнейших убытков его уберегли родственники, с которыми он поделился новостями о запутанной ситуации. Интересно, что в процессе общения с сотрудниками полиции, молодой человек рассказал, что прекрасно знал о вариантах подобных киберпреступлений, но при этом он все же попался на стандартную схему телефонных мошенников.