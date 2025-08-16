Омский хоккеист перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Следующим, позвонившим хоккеисту, стал «сотрудник Центробанка», который и убедил омича защитить свои средства путем перевода денег с личного счета на «безопасный» счет. В общей сложности омский спортсмен лишился более 400 тысяч рублей. От дальнейших убытков его уберегли родственники, с которыми он поделился новостями о запутанной ситуации. Интересно, что в процессе общения с сотрудниками полиции, молодой человек рассказал, что прекрасно знал о вариантах подобных киберпреступлений, но при этом он все же попался на стандартную схему телефонных мошенников.