Трамп заявил о договоренностях с Путиным по обмену территорий

«Я думаю, что это те пункты, о которых мы договорились, и по которым мы в основном договорились. На самом деле, я думаю, мы договорились о многом», — заявил Трамп, отвечая на предположение журналиста Fox News о том, что итогом переговоров могут стать «некоторые обмены территориями» и «больше земель у России», а Украина получит «меры безопасности, которые не будут связаны с НАТО». Его слова приводит телеканал.