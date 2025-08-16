Число погибших при ЧП в Рязанской области достигло 11

По меньшей мере 11 человек погибли в результате ЧП в Рязанской области, сообщил оперативный штаб региона.
Ранее стало известно о девяти жертвах происшествия. Отмечается, что медики оказали помощь 130 пострадавшим. В больницах находятся 29 человек.
При этом 16 пациентов переведены в федеральные медицинские центры Москвы. В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.
Напомним, на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошла детонация, из-за которой цех полностью разрушился. Глава региона Павел Малков побывал на месте случившегося, заслушал доклады о ситуации и поручил ввести режим ЧС муниципального уровня.