Число погибших при ЧП в Рязанской области достигло 11

В оперштабе Рязанской области сообщили, что после ЧП на заводе медпомощь оказали 130 пострадавшим.

Источник: АиФ

По меньшей мере 11 человек погибли в результате ЧП в Рязанской области, сообщил оперативный штаб региона.

Ранее стало известно о девяти жертвах происшествия. Отмечается, что медики оказали помощь 130 пострадавшим. В больницах находятся 29 человек.

При этом 16 пациентов переведены в федеральные медицинские центры Москвы. В ведомстве уточнили, что работы по ликвидации последствий происшествия продолжаются.

Напомним, на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошла детонация, из-за которой цех полностью разрушился. Глава региона Павел Малков побывал на месте случившегося, заслушал доклады о ситуации и поручил ввести режим ЧС муниципального уровня.