Школьники из Новосибирской области пытались совершить теракт за 20 тысяч рублей

В Каргатском районе Новосибирской области задержаны двое школьников 14 и 15 лет, подозреваемых в попытке совершения теракта на железной дороге. Как сообщает транспортная полиция, подростки действовали по инструкциям анонимного куратора из интернета, пообещавшего им 20 тысяч рублей за диверсию.
По данным следствия, подростки приобрели горючие материалы и пытались поджечь релейные шкафы на перегоне Каргат — Убинское, что могло бы нарушить работу сигнализации. Их действия не повлияли на движение поездов, а заказчик, получив подтверждение о «выполнении задания», перестал выходить на связь. Также выяснилось, что эти же подростки несколькими днями ранее подожгли вышку сотовой связи в том же районе.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Оба несовершеннолетних находятся под домашним арестом по решению суда. Следствие устанавливает личность заказчика..
Ранее сообщалось, что крупная авария оставила без электричества Дальний Восток.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.