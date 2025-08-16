Школьники из Новосибирской области пытались совершить теракт за 20 тысяч рублей

По данным следствия, подростки приобрели горючие материалы и пытались поджечь релейные шкафы на перегоне Каргат — Убинское, что могло бы нарушить работу сигнализации. Их действия не повлияли на движение поездов, а заказчик, получив подтверждение о «выполнении задания», перестал выходить на связь. Также выяснилось, что эти же подростки несколькими днями ранее подожгли вышку сотовой связи в том же районе.