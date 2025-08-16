В Ангарске покупка снегохода обернулась для мужчины потерей 1 млн рублей

54-летний житель Ангарска перевел мошенникам более 1 млн рублей, решив купить снегоход «Тайга Патруль 800 SWT» по сниженной цене. Объявление он нашел на торговой онлайн-площадке, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Общение началось через чат-бота, но позже продавец предложил перейти в мессенджер. Там он отправил фотографии техники и сообщил, что для оформления доставки из Рыбинска нужно перевести 29 тысяч рублей. Мужчина выполнил условия, отправил фото паспорта и оплатил доставку.
Позднее «продавец» объяснил, что нужно оплатить полную стоимость снегохода. Ангарчанин отсканировал QR-код, который ему прислали, и перевел около 1 млн рублей. Далее ему прислали якобы трек-номер отправления и обещали прибытие товара.
Когда пришло время забирать покупку, продавец перестал выходить на связь.
Ранее сообщалось, что в полицию Усолья-Сибирского обратилась усольчанка с заявлением о мошенничестве. Правоохранители задержали 39-летнюю жительницу Самарской области, которая продавала покупателям несуществующие товары через группу в мессенджере.