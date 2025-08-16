Выросло число погибших на заводе в Рязанской области

«Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у поселка Лесной Шиловского района. Число погибших увеличилось до 11», — сообщили представители оперштаба в своем telegram-канале. Там же уточнили, что за прошедшие сутки спасатели МЧС и сотрудники Росгвардии извлекли из-под завалов трех человек, поисково-спасательные работы продолжаются.