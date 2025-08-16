Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Саки добровольно сдал арсенал патронов, найденный в гараже

В крымском городе Саки местный житель добровольно сдал в полицию крупную партию боеприпасов, обнаруженных им в недавно приобретенном гараже.

Источник: МВД по Крыму

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В августе 47-летний мужчина, купивший помещение у пожилой евпаторийской пенсионерки, во время уборки нашел 914 патронов различного калибра.

Предприняв все меры предосторожности, гражданин немедленно сообщил о находке в полицию. Прибывшие специалисты извлекли боеприпасы, а экспертиза подтвердила их статус. Полицейские установили, что патроны ранее принадлежали покойному супругу пенсионерки.

Учитывая добровольную сдачу, уголовное дело не возбуждалось. Сотрудники полиции помогли мужчине оформить документы для получения денежного вознаграждения за найденные предметы вооружения.