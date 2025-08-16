Житель Саки добровольно сдал арсенал патронов, найденный в гараже

Предприняв все меры предосторожности, гражданин немедленно сообщил о находке в полицию. Прибывшие специалисты извлекли боеприпасы, а экспертиза подтвердила их статус. Полицейские установили, что патроны ранее принадлежали покойному супругу пенсионерки.